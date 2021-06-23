Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

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Родные погибших в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил их представитель Игорь Тарунов.

Заявление направлено от лица 70 родственников, они пожаловались на нарушение права на жизнь и права на справедливое судебное разбирательство.

Ранее истцы обращались в Мещанский суд с иском к Минобороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной фирме "Амлин" с требованием взыскать недоплаченные компенсации, однако он не был удовлетворен.

Ту-154 разбился в Черном море после дозаправки в сочинском аэропорту. Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека.