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Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан введена на Кубани

Общество
/ Обновлено: 23 июня 2021 10:43 58

Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан введена на Кубани
pixabay.com/PD /

Власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по региону.

Речь идет о работниках образовательных учреждений, организаций общественного питания, предприятий торговли и сотрудниках туристической индустрии. Вакцинацию также обязаны пройти работники транспортных фирм и организаций в сфере бытового обслуживания, говорится в постановлении.

Как уточняется, для проведения вакцинации будут организованы как стационарные прививочные группы, так и выездные. Роспотребнадзор также сообщил, что с начала июня заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае выросла на 23,5%.

#роспотребнадзор #вакцинация #краснодарский край
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