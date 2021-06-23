Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан введена на Кубани

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Власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по региону.

Речь идет о работниках образовательных учреждений, организаций общественного питания, предприятий торговли и сотрудниках туристической индустрии. Вакцинацию также обязаны пройти работники транспортных фирм и организаций в сфере бытового обслуживания, говорится в постановлении.

Как уточняется, для проведения вакцинации будут организованы как стационарные прививочные группы, так и выездные. Роспотребнадзор также сообщил, что с начала июня заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае выросла на 23,5%.