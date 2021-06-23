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Художник Бэнкси лишился прав на свои работы

Европа и США
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Художник Бэнкси лишился прав на свои работы
Pr. Scr. YouTube / ODN

Анонимный граффитист и режиссер Бэнкси потерял права на две собственные работы. По данным The Telegraph, уличный художник «недобросовестно зарегистрировал права» на свои рисунки в качестве товарных знаков.

Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) приняло решение лишить творца из Бристоля прав на работы «Девочка с зонтиком» и «Крыса с радаром». СМИ уточнили, что за последние 10 месяцев граффитист потерял права уже на шесть своих работ («Влюбленная крыса», «В обнимку с бомбой» и другие).

Из-за того, что художник долгие годы сохраняет анонимность, он не может считаться «бесспорным владельцем» своих рисунков, так как это противоречит британскому закону об авторском праве. Эксперты сошлись на том, что Бэнкси необходимо оштрафовать на 1850 фунтов стерлингов (около 2,5 тысячи долларов).

Художник Бэнкси лишился прав на свои работы
banksy.co.uk/ /

По одной из версий, за маской британского анонимного художника скрывается Роберт Дель Ная – музыкант и один из основателей трип-хоп коллектива Massive Attack. В юности он увлекался граффити и часто сотрудничал с другими бристольскими художниками.

Бэнкси «орудует» баллончиком по всему миру с 1990-х годов. За все это время полиции ни разу не удалось застать граффитиста на «месте преступления».

#великобритания #авторские права #бэнкси
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