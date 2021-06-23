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Импортозамещение кормов для домашних животных обсудят в медиацентре "Патриот"

Общество
/ Обновлено: 23 июня 2021 10:34 79

Импортозамещение кормов для домашних животных обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Введение запрета на импорт из Германии, США и Испании кормов для животных способен создать возможности для отечественных производителей и одновременно ударить по ретейлерам.

Соответствующая инициатива Россельхознадзора станет предметом для обсуждения в прямом эфире медиацентра "Патриот". В разговоре будут участвовать представители отрасли и защитники животных.

В качестве гостя выступит Наталья Ильина, владелец питомника восточно-европейских овчарок "Северная застава". Вместе с ней проблему обсудят журналист Александр Фролов и директор компании "Ин-Ритейл" Валерий Сиротин.

Пресс-конференция назначена на 12:00 в среду, 23 июня. Трансляция открыта для всех желающих задать свои вопросы. Также зрители могут ознакомиться с записями предыдущих эфиров на странице архива.

#импортозамещение #животные #россельхознадзор #корма #импорт кормов
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