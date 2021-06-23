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Шойгу отметил готовность России к продолжению диалога по РСМД

Армия
/ Обновлено: 23 июня 2021 10:39 80

Шойгу отметил готовность России к продолжению диалога по РСМД
ДИМК МО РФ /

Москва готова продолжать работу по устранению взаимной озабоченности в отношении ракет средней и меньшей дальности, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе Московской конференции по международной безопасности министр сообщил, что президент России Владимир Путин предложил согласовать комплекс мер транспарентности для восстановления доверия. Также это способствует снятию взаимных озабоченностей.

"Подтверждаем готовность к работе на этом направлении", — заявил глава Минобороны.

Для жителей европейских стран данные ракеты представляют особую опасность. Причина в том, что они могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеголовками.

#шойгу #ракеты #рсмд #московская конференция
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