Шойгу отметил готовность России к продолжению диалога по РСМД

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Москва готова продолжать работу по устранению взаимной озабоченности в отношении ракет средней и меньшей дальности, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе Московской конференции по международной безопасности министр сообщил, что президент России Владимир Путин предложил согласовать комплекс мер транспарентности для восстановления доверия. Также это способствует снятию взаимных озабоченностей.

"Подтверждаем готовность к работе на этом направлении", — заявил глава Минобороны.

Для жителей европейских стран данные ракеты представляют особую опасность. Причина в том, что они могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеголовками.