Итоги клинических испытаний «Спутника V» в Москве станут известны в июле

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Участники клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" узнают в июле, получили они плацебо или настоящий препарат.

Результаты публикуют через 180 суток после получения гражданами прививки. Пострегистрационные исследования начали проводить 9 сентября в Москве. К середине июля уже 99% участников узнают, кому из них поставили прививку, а кто получил плацебо.

Добровольцам передают сведения об итогах прохождения испытаний по телефону. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.