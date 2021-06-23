В ФСБ рассказали о создаваемых террористами аналогах компьютерных игр

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Глава ФСБ Александр Бортников рассказал об новых ухищрениях террористов. Оказалось, группировки создают аналоги компьютерных игр, чтобы "тренировать" будущих бойцов.

Такие "симуляторы" террористического акта вовлекают пользователей в условия, приближенные к реальным. Игроки могут "прожить" игровые условия совершения терактов. Руководитель ведомства поведал об этом на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

Известно, что террористические группировки часто вербуют своих новых участников в чатах сетевых компьютерных игр. Чтобы навыки новых членов отрабатывались лучше, преступники создают клоны популярных игр.