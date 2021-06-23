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В ФСБ рассказали о создаваемых террористами аналогах компьютерных игр

Происшествия
/ Обновлено: 23 июня 2021 10:31 81

В ФСБ рассказали о создаваемых террористами аналогах компьютерных игр
cyberpunk.net / Официальный сайт игры

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал об новых ухищрениях террористов. Оказалось, группировки создают аналоги компьютерных игр, чтобы "тренировать" будущих бойцов.

Такие "симуляторы" террористического акта вовлекают пользователей в условия, приближенные к реальным. Игроки могут "прожить" игровые условия совершения терактов. Руководитель ведомства поведал об этом на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

Известно, что террористические группировки часто вербуют своих новых участников в чатах сетевых компьютерных игр. Чтобы навыки новых членов отрабатывались лучше, преступники создают клоны популярных игр.

#фсб #террористы #компьютерные игры
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