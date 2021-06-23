Пиотровский рассчитывает, что оставшиеся матчи Евро-2020 пройдут с 50% заполняемостью

Невские Новости / Анна Карпова

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский надеется, что два оставшихся матча 16-го чемпионата Европы на "Газпром Арене" пройдут с заполняемостью 50%.

Петербургские власти рассчитывают, что матч чемпионата Евро Швеция — Польша и один из четвертьфиналов турнира пройдут с 50% заполняемостью. Об этом рассказал ТАСС Борис Пиотровский. На данный момент власти Северной столицы действуют в соответствии с договоренностями с УЕФА и рекомендациями Роспотребнадзора.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России завершила выступление на турнире, заняв четвертое место в группе B.