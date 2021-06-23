В Приморье начали действовать дополнительные ограничения по коронавирусу

wikipedia.org / Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Власти Приморья ввели дополнительные ограничительные меры по коронавирусу, призванные снизить распространение инфекции.

В регионе начал действовать запрет на работу ресторанов ночью. Наряду с этим организациям необходимо перевести на удаленный формат работы 30% пожилых граждан и тех, кто относится к другим группам риска.

Совещания предписывается проводить в онлайн-режиме. При этом людей, у которых наблюдаются признаки COVID-19, требуется отстранять от работы.