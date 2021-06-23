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Шойгу напомнил о партнерских отношениях России и стран Латинской Америки

Армия
/ Обновлено: 23 июня 2021 10:03 98

Шойгу напомнил о партнерских отношениях России и стран Латинской Америки
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Россия поддерживает партнерские отношения с рядом стран Латинской Америки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ряд латиноамериканских государств на протяжении длительного времени противостоит различным угрозам, добавил Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности. Среди таких проблем он назвал угрозу производства наркотических веществ, терроризм, цветные революции и вероятность открытого применения военной силы.

Российская Федерация оказывает поддержку странам Латинской Америки. Тесные взаимоотношения исторически сложились с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и другими государствами региона, обратил внимание Шойгу.

#шойгу #венесуэла #куба #латинская америка
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