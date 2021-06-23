Шойгу указал на сложную обстановку в Афганистане из-за действий НАТО

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Москва неоднократно призывала страны Запада разработать согласованную политику по Афганистану, напомнил министр обороны России Сергей Шойгу.

Однако Североатлантический альянс отказался от прагматичного подхода в сторону русофобии. Такой подход привел к осложнению обстановки в стране. На текущий момент для исправления ситуации необходимо принять неотложные меры, добавил он во время выступления на IX Московской конференции по международной безопасности.

После выхода сил НАТО из Афганистана высока вероятность возобновления вооруженного конфликта в стране. За этим последуют негативные факторы: ухудшение жизни населения, массовая миграция, распространение экстремизма на соседние страны, добавил он.