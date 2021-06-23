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Путин озвучил угрозы глобальной безопасности

Политика
/ Обновлено: 23 июня 2021 09:54 61

Путин озвучил угрозы глобальной безопасности
Global Look Press / Kremlin Pool

Региональные вооруженные конфликты, активность трансграничных группировок и киберпреступники вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства озвучил угрозы мировой безопасности. По его словам, риски расползания оружия массового уничтожения, активность наркобизнеса и других преступников вызывают серьезное беспокойство.

Владимир Путин напомнил, что международный терроризм по-прежнему представляет особую угрозу. С таким заявлением президент выступил по видеосвязи на Московской конференции по международной безопасности.

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