Путин озвучил угрозы глобальной безопасности

Global Look Press / Kremlin Pool

Региональные вооруженные конфликты, активность трансграничных группировок и киберпреступники вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства озвучил угрозы мировой безопасности. По его словам, риски расползания оружия массового уничтожения, активность наркобизнеса и других преступников вызывают серьезное беспокойство.

Владимир Путин напомнил, что международный терроризм по-прежнему представляет особую угрозу. С таким заявлением президент выступил по видеосвязи на Московской конференции по международной безопасности.