Путин: российская армия остановила конфликт в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин заявил, что решающий вклад в урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха внесла РФ.

По словам президента, конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен при решающем вкладе России. Об этом он заявил в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности. Сообщение опубликовали на сайте Кремля в среду, 23 июня.

Путин подчеркнул, что российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе. Они делают многое для улучшения гуманитарной ситуации, добавил глава России.