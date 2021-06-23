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Путин: российская армия остановила конфликт в Нагорном Карабахе

Армия
/ Обновлено: 23 июня 2021 10:08 61

Путин: российская армия остановила конфликт в Нагорном Карабахе
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что решающий вклад в урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха внесла РФ.

По словам президента, конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен при решающем вкладе России. Об этом он заявил в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности. Сообщение опубликовали на сайте Кремля в среду, 23 июня.

Путин подчеркнул, что российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе. Они делают многое для улучшения гуманитарной ситуации, добавил глава России.

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