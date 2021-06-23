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Почти половина россиян согласна с решением о введении обязательной вакцинации от COVID-19

Общество
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Почти половина россиян согласна с решением о введении обязательной вакцинации от COVID-19
pixabay.com /

Россияне выразили свое отношение к обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в опросе, проведенном ВЦИОМ.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди жителей России, чтобы выяснить их отношение к введению обязательной вакцинации в ряде регионов. Согласно результатам исследования, 49% респондентов согласны с решением местных властей. Большая часть ответивших положительно граждан приходится на жителей городов с населением до 100 тысяч человек. Опрос проводился 20 июня с участием 1,6 тысячи человек.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вакцинация способна серьезно повлиять на пандемию COVID-19, передает сайт 360tv.ru.

#опрос #вакцинация #мнение
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