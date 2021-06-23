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Путин: Россия не может игнорировать наращивание военного потенциала НАТО

Армия
/ Обновлено: 23 июня 2021 10:21 96

Путин: Россия не может игнорировать наращивание военного потенциала НАТО
ФБА «Экономика сегодня» /

Президент высказался по поводу укрепления структур Североатлантического альянса в непосредственной близости от границ страны.

Владимир Путин дал свою оценку положению дел на международной арене в сфере безопасности.

"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ", — сказал Путин.

Глава государства напомнил о нежелании стран-участниц Альянса конструктивно рассматривать российские предложения по деэскалации.

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