Путин: Россия не может игнорировать наращивание военного потенциала НАТО

ФБА «Экономика сегодня» /
Президент высказался по поводу укрепления структур Североатлантического альянса в непосредственной близости от границ страны.
Владимир Путин дал свою оценку положению дел на международной арене в сфере безопасности.
"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ", — сказал Путин.
Глава государства напомнил о нежелании стран-участниц Альянса конструктивно рассматривать российские предложения по деэскалации.