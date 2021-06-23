Путин заявил о готовности России содействовать деэскалации региональных конфликтов

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Россия никогда не забывает об ответственности перед соседями и готова способствовать деэскалации региональных конфликтов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поприветствовал участников Московской конференции по безопасности. Президент отметил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам и готова на равных решать общие проблемы, а также способствовать деэскалации региональных конфликтов. По его словам, РФ не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседей.