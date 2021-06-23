Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин заявил о готовности России содействовать деэскалации региональных конфликтов

Политика
/ Обновлено: 23 июня 2021 09:19 100

Путин заявил о готовности России содействовать деэскалации региональных конфликтов
kremlin.ru / Администрация президента России

Россия никогда не забывает об ответственности перед соседями и готова способствовать деэскалации региональных конфликтов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поприветствовал участников Московской конференции по безопасности. Президент отметил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам и готова на равных решать общие проблемы, а также способствовать деэскалации региональных конфликтов. По его словам, РФ не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседей.

#путин #президент #ответственность
Путин направил приветственную телеграмму участникам военно-морского салона в Петербурге
Путин направил приветственную телеграмму участникам военно-морского салона в Петербурге
Армия
11:04 | 23 июня
Пушков анонсировал окончание работ над законопроектом о треш-стримах
Пушков анонсировал окончание работ над законопроектом о треш-стримах
Политика
10:53 | 23 июня
Пиотровский рассчитывает, что оставшиеся матчи Евро-2020 пройдут с 50% заполняемостью
Пиотровский рассчитывает, что оставшиеся матчи Евро-2020 пройдут с 50% заполняемостью
Спорт
10:45 | 23 июня