Биолог Баранова раскрыла ключевую опасность индийского штамма SARS-CoV-2

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Индийский штамм коронавирусной инфекции имеет главное отличие от других видов мутаций, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Именно этот штамм максимально быстро и агрессивно поражает легкие человека. При заражении клетки эпителия в легких перестают осуществлять газообмен и производить сурфактанты — вещества, покрывающие этот орган изнутри.

"Следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты, то есть клетки соединительной ткани. В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут", — объяснила биолог в беседе с "Лентой.ру".

Чтобы максимально обезопасить себя, специалисты призывают граждан пройти массовую вакцинацию. По словам медиков, все российские вакцины от COVID-19 эффективны против любых существующих штаммов новой инфекции.