Правительство РФ вновь обсуждает введение акцизов на сладкие напитки

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Вопрос целесообразности введения акцизов на сахаросодержащие напитки вновь обсуждают в Правительстве России. Информацию об этом сообщили в Минсельхозе и Минфине.

Кабмин поручил Минсельхозу подготовить список критериев для определения сладких напитков, нуждающихся в налогообложении. Вместе с этим правительство выступает против введения акцизов, поскольку это может вызвать повышение цен. Сейчас обсуждения по этому поводу продолжаются, пишет "Коммерсантъ".

Впервые предложение введения акцизов прозвучало в 2016 году, через два года этот вопрос вновь поднимался при поддержке Минздрава РФ. Специалисты Высшей школы экономики в 2019 году допустили, что такая мера может привести к росту цен. Кроме того, международный опыт показывает, что подобные действия не снизят уровень потребления сахара.