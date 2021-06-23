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Правительство РФ вновь обсуждает введение акцизов на сладкие напитки

Экономика
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Правительство РФ вновь обсуждает введение акцизов на сладкие напитки
piqsels.com /

Вопрос целесообразности введения акцизов на сахаросодержащие напитки вновь обсуждают в Правительстве России. Информацию об этом сообщили в Минсельхозе и Минфине.

Кабмин поручил Минсельхозу подготовить список критериев для определения сладких напитков, нуждающихся в налогообложении. Вместе с этим правительство выступает против введения акцизов, поскольку это может вызвать повышение цен. Сейчас обсуждения по этому поводу продолжаются, пишет "Коммерсантъ".

Впервые предложение введения акцизов прозвучало в 2016 году, через два года этот вопрос вновь поднимался при поддержке Минздрава РФ. Специалисты Высшей школы экономики в 2019 году допустили, что такая мера может привести к росту цен. Кроме того, международный опыт показывает, что подобные действия не снизят уровень потребления сахара.

#напитки #акцизы #правительство рф
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