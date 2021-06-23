План Байдена по вакцинации 70% взрослого населения к началу июля провалился

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Поставленная амбициозная цель по масштабной вакцинации американских граждан не была достигнута. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, цель была достигнута лишь относительно гражданского населения в возрасте 30 лет и старше. Как оказалось, привить категорию людей от 18 до 26 гораздо сложнее. По этой причине администрация президента США намерена удвоить усилия, сделав доступ к вакцине еще свободнее.

Глава американского государства Джо Байден объявил, что ко Дню Независимости США, 4 июля, не менее 70% жителей страны должны пройти хотя бы первый этап вакцинации. Вместе с тем полный курс должны были пройти не менее 160 млн американцев.