Россия призвала США и их союзников отказаться от военных учений в Черном море

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Посольство РФ в США обратилось к Вашингтону и его союзникам с призывом прекратить военные учения Sea Breeze в акватории Черного моря. Об этом дипмиссия заявила в соцсети.

Будущие военные маневры "поощряют милитаристские настроения в Киеве", отметили в посольстве. Также в дипведомстве обратили внимание на агрессивный характер и масштабность Sea Breeze - 2021, которые "никак не соответствуют реальным задачам безопасности" в регионе.

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", — следует из заявления.

Многонациональные военные учения пройдут в акватории Черного моря и на территории Украины. Маневры должны начаться 28 июня и продлятся до 10 июля.