Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Россия призвала США и их союзников отказаться от военных учений в Черном море

Политика
/ Обновлено: 23 июня 2021 07:45 95

Россия призвала США и их союзников отказаться от военных учений в Черном море
facebook.com / USNS Yuma EPF 8

Посольство РФ в США обратилось к Вашингтону и его союзникам с призывом прекратить военные учения Sea Breeze в акватории Черного моря. Об этом дипмиссия заявила в соцсети.

Будущие военные маневры "поощряют милитаристские настроения в Киеве", отметили в посольстве. Также в дипведомстве обратили внимание на агрессивный характер и масштабность Sea Breeze - 2021, которые "никак не соответствуют реальным задачам безопасности" в регионе.

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", — следует из заявления.

Многонациональные военные учения пройдут в акватории Черного моря и на территории Украины. Маневры должны начаться 28 июня и продлятся до 10 июля.

#сша #украина #рф #черное море #sea breeze
Путин направил приветственную телеграмму участникам военно-морского салона в Петербурге
Путин направил приветственную телеграмму участникам военно-морского салона в Петербурге
Армия
11:04 | 23 июня
Пушков анонсировал окончание работ над законопроектом о треш-стримах
Пушков анонсировал окончание работ над законопроектом о треш-стримах
Политика
10:53 | 23 июня
Пиотровский рассчитывает, что оставшиеся матчи Евро-2020 пройдут с 50% заполняемостью
Пиотровский рассчитывает, что оставшиеся матчи Евро-2020 пройдут с 50% заполняемостью
Спорт
10:45 | 23 июня