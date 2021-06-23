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Японские власти откажутся от продажи алкоголя на Олимпиаде

Общество
/ Обновлено: 23 июня 2021 06:50 73

Японские власти откажутся от продажи алкоголя на Олимпиаде
Global Look Press / Pool

Япония официально объявила о запрете на продажу спиртных напитков на Олимпиаде в Токио.

Информацию подтвердила глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото. Данное решение было принято в связи с возможными рисками массового распространения коронавируса на спортивных объектах.

"Мы приняли решение запретить продажу алкоголя на спортивных объектах во время Олимпиады. Зрителям также будет запрещено проносить алкоголь с собой на стадионы", - сказала она.

Ранее организаторы Летних Олимпийских игр планировали разрешить продажу спиртных напитков на территории спортивных сооружений, однако японцы были категорически против этого.

#олимпиада #япония #токио-2020
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