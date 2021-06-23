Число новостроек в российских городах выросло в два раза за год

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Российский рынок недвижимости вырос в два раза за 2021 год. Об этом стало известно из официальных данных в Едином ресурсе застройщиков.

Общее число новых проектов составляет около двух тысяч. Общая площадь застроек равняется 15,3 миллиона квадратных метров за первые пять месяцев нынешнего года, передают "Известия". В аналогичный период 2020 года показатель составлял одну тысячу новостроек площадью 8,5 миллиона квадратных метров.

Кроме этого, в крупных городах начал восстанавливаться объем предложений на квартиры в домах, находящихся на стадии строительства. При этом высокий спрос не влияет на продолжение возведения новых зданий.