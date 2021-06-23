Республиканцы призвали в срочном порядке оказать военную помощь Украине

Федеральное агентство новостей /

Конгресс США выступил с заявлением в адрес администрации президента США. Он потребовал направить Украине военную помощь для защиты своего государства.

Речь идет о летальном вооружении. По словам представителей Республиканской партии США Майкла Маккола и Майка Роджерса, сделать это необходимо в кратчайшие сроки, передает ТАСС.

"США не должны ждать, пока будет пересечено еще больше "территориальных красных линий" на Украине, прежде чем направить дополнительную военную помощь Киеву", — заявили конгрессмены.

Маккол и Роджерс также высказали свое недовольство по поводу отказа от санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Вместе с тем конгрессменов не устроил перенос встречи президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за саммита с главой российского государства Владимиром Путиным.