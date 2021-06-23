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Пушков сравнил Facebook с воплощением Большого Брата в книгах Оруэлла

Общество
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Пушков сравнил Facebook с воплощением Большого Брата в книгах Оруэлла
flickr.com / Совет Федерации

Соцсеть Марка Цукерберга Facebook все чаще стали характеризовать как "одно из воплощений" Большого Брата из книг автора антиутопий Джорджа Оруэлла, заявил член СФ Алексей Пушков.

Таким образом российский сенатор отреагировал на слова одного из основателей всемирно известной рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Музыкант резко отказал Цукербергу на просьбу использовать его песню Another Brick in the Wall (Part II) ради развития соцсетей.

"Facebook все чаще воспринимают как одно из воплощений оруэлловского Большого Брата, а эволюцию самого Цукерберга — как превращение из success story [истории успеха] в носителя тоталитарного начала", — подчеркнул Пушков в Telegram.

Член Совета Федерации напомнил, что трек Another Brick in the Wall носит в себе антитоталитарный настрой. Он направлен как раз против "той глобальной "стены" из цензуры и блокировок", которую создает основатель Facebook.

#пушков #facebook #цукерберг #оруэлл
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