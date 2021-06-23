Финансист Тимченко предупредила об опасностях льготного автокредитования

ФБА «Экономика сегодня» /

Недобросовестные автодилеры нередко навязывают ненужные услуги во время льготного кредитования при покупке автомобиля. Об этом сообщила российский финансист Дарья Тимченко.

Изначально нужно внимательно изучить все предложения, которые есть на рынке. Обращать особое внимание Тимченко рекомендует на процентную ставку по кредиту, передает агентство "Прайм". Предпочтение лучше отдавать проверенным автодилерам

"Выбирать необходимо проверенного автодилера с хорошей репутацией, который не будет рисковать ей из-за незначительной прибыли", — предупредила эксперт.

Кроме того, нельзя забывать о необходимости уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие, завышает оговоренную стоимость автомобиля.