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Республиканцы заблокировали законопроект о реформе избирательной системы США

Политика
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Республиканцы заблокировали законопроект о реформе избирательной системы США
pixabay.com /

Проект закона о реформе ряда положений избирательной системы США не прошел процедурное голосование. Избирательный процесс прошел в сенате американского конгресса.

Причиной блокировки законопроекта стала оппозиция со стороны Республиканской партии. В ходе голосования был вынесен вопрос о начале дебатов по поводу документа, однако для этого его должны были поддержать как минимум 60 сенаторов.

Конечные результаты еще не известны, однако против дебатов уже выступили 48 из 100 законодателей. Это свидетельствует о том, что предложение не наберет необходимое количество голосов.

#сша #законопроект #республиканцы
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