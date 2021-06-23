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Власти Праги сохранят название улицы Конева

Общество
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Власти Праги сохранят название улицы Конева
pixabay.com /

Улица, названная в честь советского маршала Ивана Степановича Конева, сохранит свое название. К такому решению пришли пражские власти.

Улица расположена в районе Прага-3 и носит свое название с 1947 года. Заявление об отказе переименовывать улицу сделал один из членов муниципального районного совета Павел Кржечек.

Он добавил, что власти неоднократно получали сообщения от местных жителей, просивших изменить название улицы. Однако вместо этого на ней установят пояснительные таблички с биографией полководца.

#чехия #прага #конев
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