Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Неуплата взносов может стать причиной исключения Украины из СНГ

Политика
95

Неуплата взносов может стать причиной исключения Украины из СНГ
Global Look Press / Inna Borodayeva/ZUMAPRESS.com

Неуплата взносов может лишить Украину членства в СНГ, однако организация не хочет этого. Так заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Украина уже больше пяти лет не вносит членские взносы. Однако страны Содружества Независимых Государств (СНГ) не планируют ставить вопрос об исключении страны из организации. Киев до сих пор участвует в нескольких форматах содружества, пояснил Лебедев в беседе с газетой "Известия".

"Неуплата взносов может стать основанием для исключения государства из состава СНГ, но мы не хотим этого", — ответил он.

Украина может выйти из СНГ, но лишь по добровольному желанию. Лебедев напомнил, что страна остается соседом России и активно участвовала в жизни организации.

#украина #лебедев #снг
Путин направил приветственную телеграмму участникам военно-морского салона в Петербурге
Путин направил приветственную телеграмму участникам военно-морского салона в Петербурге
Армия
11:04 | 23 июня
Пушков анонсировал окончание работ над законопроектом о треш-стримах
Пушков анонсировал окончание работ над законопроектом о треш-стримах
Политика
10:53 | 23 июня
Пиотровский рассчитывает, что оставшиеся матчи Евро-2020 пройдут с 50% заполняемостью
Пиотровский рассчитывает, что оставшиеся матчи Евро-2020 пройдут с 50% заполняемостью
Спорт
10:45 | 23 июня