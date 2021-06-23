США отреагировали на планы России и Китая отказаться от доллара

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Отказ России и Китая от доллара не повлияет на американскую валюту, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Таким образом Пауэлл ответил на вопрос о своем отношении к планам Москвы и Пекина создать общий финансовый союз. По его словам, доллар является мировой резервной валютой, у которой нет конкурентов.

"Этого нет на наших радарах. Доллар — мировая резервная валюта. Другой, которая бы смогла соревноваться с ним, ней и близко", — завил он в ходе слушаний в Конгрессе США.

Пауэлл добавил, что уверен в силе доллара. Она, по его словам, заключается в эффективных американских демократических институтах, открытых рынках и низком уровне инфляции.