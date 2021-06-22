Сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места

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Подопечные Гарета Саутгейта в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы обыграли Чехию со счетом 1:0 и вышли в 1/8 финала с первого места.

Весь матч прошел в равной борьбе, однако англичане были ближе успеху. Единственный мяч в чешские ворота забил полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг после паса в исполнении Джека Грилиша. Таким образом, сборная Англии выходит в 1/8 финала с первого места, а судьба Чехии зависит от матчей, которые состоятся 23 июня.

Ранее сборная Нидерландов обыграла Северную Македонию со счетом 3:0 и гарантировала себе выход в раунд плей-офф Евро-2020 с первой строчки. Австрия, обыграв Украину, заняла вторую позицию.