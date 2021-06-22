Сборная Хорватии одержала победу над Шотландией на Евро-2020

Nation News / Юлия Нуртдинова

Подопечные Златко Далича смогли сломить сопротивление неуступчивых шотландцев и одержали итоговую победу со счетом 3:1.

Первый мяч в ворота хозяев поля забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич на 17 минуте, затем Каллум Макгрегор сравнял счет. Во втором тайме хорваты играли с большим территориальным преимуществом, следствием чего стали голы в ворота Дэвида Маршалла в исполнении Луки Модрича и Ивана Перишича.

Сборная Хорватии выиграла со счетом 3:1 и вышла в раунд плей-офф Евро-2020 со второго места. Соперник команды Златко Далича определится позднее.