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Сборная Хорватии одержала победу над Шотландией на Евро-2020

Спорт
/ Обновлено: 22 июня 2021 23:52 85

Сборная Хорватии одержала победу над Шотландией на Евро-2020
Nation News / Юлия Нуртдинова

Подопечные Златко Далича смогли сломить сопротивление неуступчивых шотландцев и одержали итоговую победу со счетом 3:1.

Первый мяч в ворота хозяев поля забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич на 17 минуте, затем Каллум Макгрегор сравнял счет. Во втором тайме хорваты играли с большим территориальным преимуществом, следствием чего стали голы в ворота Дэвида Маршалла в исполнении Луки Модрича и Ивана Перишича.

Сборная Хорватии выиграла со счетом 3:1 и вышла в раунд плей-офф Евро-2020 со второго места. Соперник команды Златко Далича определится позднее.

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