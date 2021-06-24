Ведущий Fox News рассказал о настоящей угрозе для США

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Главной внутренней угрозой для США является вовсе не «идея превосходства белой расы», как утверждают некоторые, а рост преступности, о котором свидетельствует статистика.

С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил ведущий Такер Карлсон, напомнивший, что только в Чикаго в течение 2020 года были убиты свыше 750 человек, а подозреваемые в этих убийствах далеко «не практикующие белые шовинисты или члены QAnon».

По словам Карлсона, исследователи из Мэрилендского университета выяснили, что за четыре года – с 2015 по 2019 год – по всей стране от рук сторонников белой расы погибло 70 человек.

Конечно, каждая смерть ужасна, гибель каждого человека – это трагедия, подчеркивает журналист, но в США ежегодно больше людей погибает от удара молнией. То есть все заявления о том, что идеи превосходства белой расы ведут к росту насилия, это очевидное преувеличение.

А вот преступность действительно находится на первом месте среди угроз, представляющих опасность для Америки.

Global Look Press / Steve Sanchez

Говоря об ужасающей ситуации с уличной преступностью в американских городах, телеведущий проиллюстрировал свои слова кадрами с камер видеонаблюдения, которые запечатлели, как в Чикаго в минувшие выходные группа преступников вывела из автомобиля пару, а затем расстреляла этих людей.

«Глядя на это, спросите себя, что это за страна. Это Америка. Не какая-нибудь дыра третьего мира, не Гаити. Это крупная улица в третьем по величине городе вашей страны… — возмутился Карлсон. — Что это за страна? Кто ею управляет? И почему этих людей не привлекли к ответственности за преступную халатность, как они того заслуживают?».

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

При этом телеведущий напомнил, что власти некоторых штатов продолжают урезать и полномочия, и финансирование полиции. А американские граждане, которые становятся свидетелями жутких преступлений, все чаще проявляют равнодушие – они не только не пытаются оказать раненым помощь, но и порой относятся к стрельбе, как повод для веселья и для того, чтобы сплясать тверк прямо на машине «скорой помощи».