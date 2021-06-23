Эксперт: украинско-британский меморандум не гарантирует строительства кораблей

Из личного архива Максима Шеповаленко /

Меморандум о совместном строительстве военных кораблей и двух военных баз, который на днях подписали Украина и Великобритания, является лишь выражением намерения, а не твердым обязательством.

Такое мнение в комментарии газете «Взгляд» выразил военный эксперт Максим Шеповаленко.

«В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть», — сказал по этому поводу эксперт.

При этом, по его словам, подписанным Лондоном и Киевом меморандум, подтверждает планы НАТО продолжать сдерживать Россию в числе прочего и на украинском участке. А Великобритания этим договором демонстрирует желание по-прежнему оказывать поддержку своим подопечным.

«Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», — уверен Шеповаленко.

Федеральное агентство новостей /

Также эксперт отметил, что на Украине не так много подходящих мест для строительства военно-морских баз, тем более, что речь может идти о создании пунктов базирования двойного назначения – как место базирования ВМС Украины и как место захода иностранных кораблей, входящих во флоты дружественных Киеву стран.

«Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму, — предположил эксперт. — Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе».

В то же время главный редактор издания «Экспорт вооружений» Андрей Фролов высказал мнение, что новая база может быть возведена в крупнейшем украинском городе на берегу Азовского моря – Мариуполе.

Хотя у Великобритании едва ли хватит денег, чтобы реконструировать украинские судостроительные предприятия. В этом случае речь, скорее всего, будет идти о реконструкции только тех цехов, где можно будет из машинокомплектов собирать катера, считает Фролов.

Федеральное агентство новостей / Олег Денежка

С этим мнением согласен и Максим Шеповаленко, который напомнил, что и в России после 1990-х годов остаются комплексы, неподдающиеся реконструкции, не говоря уже об Украине. Поэтому в украинско-британском меморандуме, скорее всего, лишь выражен намерение, а не реальные планы.