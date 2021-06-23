Литовкин объяснил, чем вызвана активность кораблей НАТО в Черном море

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Сразу несколько военных кораблей Североатлантического альянса вошли в Черное море под предлогом участия в совместных с Украиной военных учениях, однако на деле НАТО проявляет повышенный интерес к этому региону совсем по другой причине.

Такое мнение к комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Напомним, ранее в один из морских портов Одессы один за другим с разницей в несколько дней вошли эсминец ВМС США Laboon, фрегат ПВО Военно-Морских сил Нидерландов Evertsen и британский эсминец Defender.

Официальным поводом для появления данных кораблей, входящих в ВМС НАТО, в опасной близости от российских границ стали совместные военно-морские учения Украины и стран-членов Альянса. Но этот повод используется лишь для отвода глаз, и был придуман специально для того, чтобы дать военным кораблям НАТО войти в акваторию Черного моря, уверен Виктор Литовкин.

«Это все — повод, чтобы зайти в Черное море, они регулярно это делают, потому что проводят учения, прицеливаются к нашим базам ракетных войск стратегического положения», — заявил эксперт.

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В то же время Литовкин выразил уверенность в том, что у Вашингтона не хватит решимости совершить вблизи российских границ какие-либо серьезные провокации, так как в Белом доме отчетливо понимают, что Москва в случае «беспредела» может ответить беспрекословно и мгновенно.

«Они боятся это делать, потому что Россия может ответить. Как только их корабли заходят в Черное море, наши сразу берут их под контроль, в том числе на них нацелены противокорабельные системы. Поэтому ничего незаметного они сделать не в состоянии», — заключил Литовкин.

Напомним, военно-морские учения Sea Breeze 2021 в Черном море начнутся уже на следующей неделе. Как заявили ранее в США, эти маневры станут наиболее масштабными за всю историю их проведения.