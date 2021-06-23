Погребинский рассказал о дипломатическом хамстве Зеленского в отношении Байдена

politexpert.net / Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский позволяет себе смелые заявления в отношении Запада только с большого расстояния, а когда он лично встретится с американским лидером Джо Байденом, то вновь начнет пресмыкаться и заискивать.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Первый независимый» высказал директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По словам которого, власти Украины закусили удила и позволяют себе уже не наступательную, а просто хамскую дипломатию.

«И достается тут уже не только (президенту РФ Владимира) Путину и прочим понятным врагам, но и (федеральному канцлеру Германии Ангеле) Меркель, (президенту Франции Эммануэлю) Микрону и даже президенту Соединенных Штатов, которым недоволен Зеленский», — отметил политолог.

Недовольство Зеленского Джо Байденом, по словам Погребинского, вызвано тем, что украинский лидер требует конкретики, а не обещаний. Зеленский ждет от Байдена четкого ответа на вопрос о вступлении Украины в НАТО – да или нет.

«Честно говоря, не очень понятно, насколько долго может держаться это дипломатическое хамство. Мы же прекрасно помним, каким заискивающим тоном говорил Зеленский с предыдущим американским президентом по телефону. Не надо это напоминать, да?» – напомнил политолог.

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При этом Погребинский высказал предположение, что при личной встрече Зеленского с Байденом в Вашингтоне, которая намечена на июль, украинский президент умерит свой пыл, так как он просто не решится использовать такой наглый тон во время прямого общения с главой Белого дома – политика, умудренного жизненным и политическим опытом.

Поэтому скорее всего, Зеленский вернется к заискивающему тону, добавил политолог в заключение, отметив, что он практически не сомневается в таком изменении поведения украинского президента.