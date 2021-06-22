Саакашвили обвинил министра культуры Украины в «торговле должностью»

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко является обычным лавочником, торгующим своей должностью. Так считает Михаил Саакашвили.

Министр превратил ведомство в ЧП "Рога и копыта", которое отбирает у украинцев деньги, заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. По его словам, Ткаченко торгует разрешениями на строительство в исторической части украинских городов.

"Я уже давно не употребляю слово "барыга", но его оно характеризует как нельзя лучше!" — написал Саакашвили в своем Facebook.

Политик считает, что Ткаченко давно "пора гнать" с должности. Министр мешает развитию бизнеса и лично несет ответственность за "строительный беспредел", происходящий в центре Киева, заключил Саакашвили.