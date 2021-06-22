Российские инструкторы продолжают делиться знаниями с новобранцами ЦАР

Федеральное агентство новостей /

Контрольно-пропускные пункты ЦАР были проинспектированы главой Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александром Ивановым.

Председатель организации оценил уровень боеготовности и оснащенности военнослужащих ЦАР. Кроме того, он провел с ними неформальное общение. Бойцы FACA рассказали Иванову об имеющихся пока проблемах внутри армии. Бойцы были рады визиту главы СОМБ и заявили, что рассчитывают на дальнейшее плодотворное сотрудничество РФ и ЦАР.

Инструкторы из России на данный момент продолжают делиться знаниями и опытом с центральноафриканскими коллегами. Глава содружества подчеркнул, что обучение бойцов FACA проходит вполне успешно.

Военнослужащим правительственной армии ЦАР дают базовые знания, чтобы обеспечить тем самым начальную военную подготовку. Кроме того, инструкторы обучают представителей младших офицерских чинов, пишет Федеральное агентство новостей.