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Лукашенко призвал Украину и страны Прибалтики "очнуться"

Политика
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Лукашенко призвал Украину и страны Прибалтики «очнуться»
Prt Scr youtube.com / Россия 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на санкции Запада и призвал соседние страны разобраться с "обезумевшими" европейскими и американскими политиками.

Белорусский лидер акцентировал внимание, что сейчас, регион как и в 1941 году стоит на пороге глобального конфликта. В связи с этим Лукашенко спросил у соседних стран, были ли ими усвоены уроки истории.

Президент Белоруссии отметил, что западные страны хотят рассорить белорусов с народами соседних стран. Он также указал, что он продолжит сотрудничать с другими, более ответственными регионами и странами.

#санкции #белоруссия #александр лукашенко
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