Онищенко объяснил требования вакцинирования россиян от COVID-19

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко отреагировал на обвинения о "дискриминации" населения России из-за вакцинации от коронавирусной инфекции.

Недавно уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова пожаловалась на большое количество обращений от граждан, которых, по ее словам, дискриминируют из-за того, что они не вакцинировались от COVID-19. Она посчитала, что подобные меры для невакцинированных людей являются "нечестной игрой", передает Федеральное агентство новостей.

Онищенко заявил, что заявления Москальковой мешают программе властей по защите населения от COVID-19. По его мнению, новые правила касаются только работников сферы торговли и тех, кто находится в постоянном контакте с большим числом людей.

"Если есть информация о злоупотреблениях, надо разбираться, кто прав, а кто не прав, и виновных наказывать. Но по поводу ситуаций, когда наличие прививки требуют законно, панику устраивать нечего", — заявил парламентарий.

Обязательное проведение вакцинации от COVID-19 уже коснулось работодателей Москвы и Подмосковья. Причиной этому стала повышенная заболеваемость коронавирусом среди жителей региона.