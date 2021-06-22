Инфекционист Акинфиев напомнил об опасности клещевого энцефалита

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Отказ от соблюдения требований Роспотребнадзора по поводу вакцинации от клещевого энцефалита может привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщил врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Каждый год Роспотребнадзор осуществляет рассылку актуальной информации по вирусному энцефалиту во все медучреждения России. В регионах, где риск распространения болезни особо высок, необходимо проводить вакцинацию, пишет Федеральное агентство новостей.

"Вакцинацию желательно делать заранее: по весне или зимой. Нужен полный курс вакцин — три укола дают защиту на три года", — заявил Акинфиев.

Специалист напомнил о самой известной болезни, которая передается через укус клеща — энцефалите. Главной ее опасностью является поражение центральной нервной системы. Еще одна болезнь, источником которой является клещ, называется боррелиоз. Она может привести к разрушениям суставной ткани и проблемам с сердечно-сосудистой системой.