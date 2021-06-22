Ягудин предложил отправлять на Евро фигуристок вместо российских футболистов

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Заслуженный мастер спорта России и знаменитый фигурист Алексей Ягудин остался сильно разочарован поражением российской футбольной команды на Евро-2020.

Неудачно закончившийся 21 июня для сборной России матч с датчанами вызвал волну негодования в российском обществе. Команда тренера Станислава Черчесова позволила хозяевам турнира забить в свои ворота четыре мяча. При этом сами россияне смогли реализовать только один гол. Олимпийский чемпион по фигурному катанию резко высказался по поводу игры сборной РФ на поле в Копенгагене. По его мнению, российские фигуристки смогли бы сыграть так же.

"Можно было отправить наших девочек из фигурного катания. Как минимум, результат был бы тот же", — написал Алексей Ягудин в Stories своего Instagram-аккаунта.

Prt Scr instagram.com / @alexei.yagudin

Спортсмен также провел опрос среди подписчиков. Ему было интересно, какого результата россияне ждали от команды, которая представляла страну на чемпионате Европы. Как показал проведенный опрос, фанаты не возлагали больших надежд на футболистов в игре со сборной Дании.