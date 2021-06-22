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РФС может понизить зарплаты футболистам национальной сборной

Спорт
/ Обновлено: 22 июня 2021 21:34 58

РФС может понизить зарплаты футболистам национальной сборной
rfs.ru / Пресс-служба РФС

Российский футбольный союз может понизить оклады футболистов сборной России, которые выступали на Евро-2020.

Такое решение может быть принято на ближайшем внеочередном исполкоме РФС в связи с неудовлетворительными результатами подопечных Станислава Черчесова в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу, об этом заявил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

"Надо уходить от огромных зарплат, которые получают наши футболисты, это тоже поможет. Уходить на меньшее количество команд, чтобы была конкуренция", — сообщил специалист

Футболисты сборной России слишком много за последнее время извиняются, добавил Созин. Главная мысль заключается в том, что российские болельщики хотят видеть футбол хорошего уровня и проблема в этой ситуации отнюдь на главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, подытожил член комитета по этике РФС.

#сборная россии #рфс #зарплаты #евро-2020
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