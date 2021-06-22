Зарема Салихова добровольно покинула совет директоров «Спартака»

Global Look Press / Stupnikov Alexander/spartak.com

Совет директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" опубликовал официальное заявление на своем сайте об уходе Заремы Салимовой.

В последнее время гражданская жена владельца футбольного клуба Леонида Федуна Зарема Салимова не стеснялась критиковать менеджмент "Спартака" и всячески подшучивать над ним в личном Telegram-канале. После очередного скандала на сайте "Спартака" появилась информация о добровольном исключении Салиховой из совета директоров.

"Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Совет директоров сделал акцент на том, что все высказывания супруги Федуна не являются официальной позицией руководства клуба. Все комментарии и выступления Салиховой следует воспринимать как ее личное частное мнение.