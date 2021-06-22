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Зобнин извинился за "грубейшую ошибку" в матче Евро-2020 с Данией

Спорт
/ Обновлено: 22 июня 2021 21:03 90

Зобнин извинился за «грубейшую ошибку» в матче Евро-2020 с Данией
wikipedia.org / Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

Футболист сборной России Роман Зобнин принес извинения болельщикам национальной команды после вылета с Евро-2020.

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин обратился к фанатам национальной команды после крупного поражения в Копенгагене. Его слова приводит издание "Чемпионат".

"К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт", — констатировал Зобнин.

Он извинился перед фанатами и признался, что чувствовал поддержку болельщиков на протяжении всего чемпионата. В трех матчах на Евро-2020 сборная России набрала три очка и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

#футбол #извинения #сборная россии #евро-2020 #зобнин
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