Главный раввин России заявил о необходимости остановить национальную рознь в мире

Федеральное агентство новостей /

Необходимо ликвидировать национальную рознь в мире. Те, кто разжигают ненависть, заслуживают наказания, заявил главный раввин России Берл Лазар.

В День памяти и скорби Лазар рассказал о своей обеспокоенности сложившейся ситуацией в мире. Он огорчен отсутствием единства в борьбе за мир и порядок, сообщили журналисты РИА Новости.

По его мнению, в некоторых западных странах увеличивается антисемитская пропаганда. Те, кто порождают насилие, пользуются нацистскими идеями и лозунгами. С такими проявлениями необходимо бороться. Представители идеологии ненависти должны быть изолированы от общества, подчеркнул раввин.

Ранее на сайте 360tv.ru сообщалось, что немецкий еженедельник Die Zeit опубликует стать президента России Владимира Путина. Глава государства посвятил ее 80-летию начала Великой Отечественной войны.