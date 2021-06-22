Телеведущий Иван Ургант высмеял провал сборной РФ на Евро-2020

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Российский телеведущий Иван Ургант прочитал речь, которая была заранее написана на случай победы сборной России в матче с Данией.

Телеведущий признался, что съемочная группа его вечернего шоу была неготова к разгромному поражению сборной России в матче с Данией, который прошел 21 июня в Копенгагене, поэтому у них нет сценария. Иван Ургант с иронией заметил, что российские футболисты никогда не проигрывали, поэтому такого поворота событий никто не ожидал.

"Потрясающе! Отыграться со счета 0:7! Сборная Дании на последних секундах, восхищаясь игрой нашей сборной, забивает гол в свои ворота, а благодарные жители Копенгагена несут Станислава Черчесова в отель", — высмеял ведущий провал сборной в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Иван Ургант добавил, что единственный гол, который был забит российскими игроками в матче с датчанами, оказался "самым красивым". Артем Дзюба забил мяч в ворота соперника с пенальти.

Сборная Дании победила в последнем матче со счетом 4:1 и вышла в плей-офф. Команда России оказалась на последнем месте в группе и покинула Евро-2020.