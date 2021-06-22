Министр иностранных дел Эфиопии встретился с руководством ОАЭ

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Заместитель премьер-министра и глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где встретился с руководством страны.

Меконнен обсудил с высшими должностными лицами ОАЭ вопросы двустороннего сотрудничества между Эфиопией и Арабскими Эмиратами.

Сейчас министр иностранных дел Эфиопии отправляется в Москву, где у него на 23 июня запланирована встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министры обсудят развитие российско-эфиопского сотрудничества в областях энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства. Также Лавров и Меконнен поговорят об урегулировании ситуаций в странах Африки.