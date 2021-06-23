Пушков: конкурентоспособность США снизится, но не скоро

flickr.com / Совет Федерации

Америка действительно идет по пути социальной деградации, по которому ее ведут показная «борьба с расизмом» и поддержка движения BLM (Black Lives Matter – «черные жизни важны»).

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения СМИ о том, что в США растет число нападений с огнестрельным оружием, и одновременно уменьшается количество школьников, которые в состоянии грамотно написать сочинение или решить математическую задачу.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, подобная тенденция в США продолжит углубляться, однако движение Америки к деградации не является линейным процессом, а значит интеллектуальное затухание страны произойдет далеко не сразу.

«Во-первых, она (Америка) будет импортировать специалистов с нужным образованием из-за рубежа — из Индии, Китая, стран Юго-Восточной Азии и так далее, — считает сенатор. — Во-вторых, произойдет еще большее разделение американского общества на практически закрытую элиту с высокообразованными детьми и на "пролов" (термин Оруэлла из романа "1984") с малообразованным потомством».

Кадр из фильма /

Эта часть населения Соединенных Штатов будет выполнять роль подсобных рабочих, работая там, где не требуется высокая квалификация, и при этом убивая друг друга, сражаясь с полицией и тому подобное.

Лишь единицы наиболее способных детей из этой деградировавшей среды сможет вырваться наверх – в ряды высококвалифицированной элиты, считает Алексей Пушков

«Этот процесс в длительной перспективе все же приведет к снижению конкурентоспособности США. Но не немедленно, не завтра», — заключил сенатор.

Напомним, ранее газета «Взгляд» опубликовала материал журналиста Юрия Алексеева, который рассказал о «кике души» его знакомого – гражданина РФ, более десяти лет живущего в США и воспитывающего там детей. Как сообщил журналисту этот знакомый, который сам попросил не называть его имени, в штате Калифорния, где в начальной школе математика преподается на очень слабом уровне, но в средних классах у способных детей есть возможность пойти в продвинутый математический класс – advanced – эти самые продвинуты классы могут попасть под запрет.

Global Look Press / Stanton Sharpe

Как объяснил живущий в Калифорнии россиянин, представители BLM-движения считают такие классы проявлением «белого расизма», так как в них почти не ходят школьники с африканскими и мексиканскими корнями. Поэтому, ради обеспечения в школах расового равенства, власти штата собираются запретить углубленное преподавание математики для всех детей, даже для тех, кто хочет учится и способен пройти advanced курс.