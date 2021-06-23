Итальянский булочник несколько лет незаконно работал стоматологом

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Финансовая гвардия Италии обнаружила на Сицилии подпольного дантиста, который по документам числился как пекарь, после того, как в ведомстве заметили, что в квартиру «булочника» постоянно входит подозрительно большое количество людей, которые выходят без хлебобулочных изделий. Об этом сообщает издание «Tgcom24».



Придя в квартиру, правоохранители увидели «настоящий стоматологический кабинет с необходимой аппаратурой», состоящий из отдельной комнаты и «зуботехнической лаборатории». В издание отметили, что санитарные нормы в «заведении» не соблюдались.



Оказалось, что булочник работает без специальной лицензии около трех лет. За это время у него образовался список постоянных клиентов, которые записывались на прием по телефону.

55-летний сицилиец получил арест на свою лже-пекарню, а его дело передано в суд. Его обвиняют в противозаконной медицинской деятельности.