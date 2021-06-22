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"Детские" выплаты семьям Подмосковья начнут производить с 1 июля

Экономика
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«Детские» выплаты семьям Подмосковья начнут производить с 1 июля
freepik.com / karlyukav

Деньги, предназначенные неполным семьям с детьми, начнут выплачивать в Московской области с 1 июля 2021 года.

Речь идет о президентских пособиях на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет, уточняет сайт 360tv.ru. Выдачу денежных средств анонсировала заместитель председателя регионального правительства Ирина Каклюгина в ходе брифинга.

"Эта выплата будет равняться половине регионального прожиточного минимума", — добавила она.

В Московской области размер начислений составит около 6,7 тысячи рублей. Денежные средства полагаются неполным и малоимущим семьям на каждого ребенка от восьми до 16 лет. Выплаты будут организовывать каждый месяц до достижения ребенком 17 лет.

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